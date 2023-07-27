россия получает от Китая технологии для войны против Украины - разведка США

https://racurs.ua/n185564-rossiya-poluchaet-ot-kitaya-tehnologii-dlya-voyny-protiv-ukrainy-razvedka-ssha.html

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Китай постачає країні-агресору росії технології та обладнання, які набувають дедалі більшого значення для війни москви проти України.

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Про це йдеться в доповіді, підготовленій Офісом директора національної розвідки США, який опублікував Комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США, повідомляє CNN.

За даними американської розвідки, Пекін «надає деякі технології подвійного призначення, які російські військові використовують для продовження війни в Україні, попри міжнародні санкції та експортний контроль».

Митні дані вказують, що державні оборонні компанії КНР відправляють навігаційне обладнання, антирадарні технології та деталі винищувачів російським державним оборонним компаніям, що перебувають під санкціями, — йдеться у звіті.

У доповіді згадано й те, що станом на березень Китай поставив росії безпілотники і запчастини до них на суму понад 12 млн дол.

Розвідка США також зазначає, що Китай став «ще більш важливим партнером» для росії після її повномасштабного вторгнення в Україну. Розрахунки за торгівлю здійснюються в китайській валюті юань, Пекін збільшив імпорт енергоносіїв рф, а фінансові установи обох країн розширюють використання внутрішніх платіжних систем.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Китай попри власні заклики до миру за останній рік активно нарощував торгівлю товарами подвійного призначення з росією, допомагаючи Москві, серед іншого, імпортувати підсанкційні західні технології.