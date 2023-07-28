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ВСУ получат первые американские танки Abrams в сентябре – Politico
ВСУ получат первые американские танки Abrams в сентябре — Politicohttps://racurs.ua/n185571-vsu-poluchat-pervye-amerikanskie-tanki-abrams-v-sentyabre-politico.htmlРакурс
Сполучені Штати Америки розраховують, що перші танки Abrams прибудуть до України у вересні. У серпні заплановано відправити кілька «Абрамсів» до Німеччини, де вони пройдуть остаточну модернізацію.
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Про це повідомляє видання Politico з посиланням на джерела, знайомі із планом постачання американських танків.
Як тільки перша партія Abrams пройде остаточний ремонт та модернізацію в Німеччині, танки відправлять до України.
За даними видання Politico, адміністрація президента США Джо Байдена має намір якнайшвидше доставити Києву більше обіцяного озброєння, щоб надати допомогу в контрнаступі та зміцненні оборони країни у довгостроковій перспективі. Повідомляється, що перша партія складатиметься із шести-восьми танків. Усього США планують відправити 31 танк.
Ми безперечно працюємо над тим, щоб доставити їх (танки — ред.) в Україну якнайшвидше, — заявив представник Пентагону полковник Мартін О’Доннелл.
Воїни Збройних сил України повинні пройти 10-тижневий курс навчання на 31 навчальному танку, які є на армійській базі Графенвер у Німеччині. За словами джерела у Пентагоні, українські танкісти мають закінчити навчання на Abrams у серпні.
Нагадаємо, США обіцяли передати ЗСУ 31 танк Abrams. Спочатку у Вашингтоні анонсували передачу версії M1A2, але пізніше через довгі терміни постачання надати захотіли версію M1A1.
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