ВСУ продвигаются в Донецкой области - Генштаб рассказал об успехах

https://racurs.ua/n185572-vsu-prodvigautsya-v-doneckoy-oblasti-genshtab-rasskazal-ob-uspehah.html

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Сили оборони України звільнили село Старомайорське на заході Донецької області. Також захисники України продовжують наступ під Бахмутом.

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Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону. З його слів, наші воїни продовжують наступальні операції на трьох напрямках фронту — Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському.

Під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські воїни звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області. Закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, — повідомив речник.

Ковальов додав, що солдати окупаційної армії росії безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районах Рівнополя та Макарівки Донецької області. Загарбники чинять потужний опір, переміщують підрозділи та активно застосовують резерви. Водночас захисники продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Противник проводить безуспішні наступальні дії в районах Надії, західніше та південніше Кліщіївки. Ворог чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає значних втрат. Тривають важкі бої. Впродовж минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень, — заявив Ковальов.

Нагадаємо, цього тижня Сили оборони України повідомили про успіхи у районі Старомайорського.