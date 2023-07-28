Африканский Союз призвал к немедленному возобновлению «зернового соглашения». Фото:

https://racurs.ua/n185592-afrikanskiy-souz-prizval-nemedlenno-vozobnovit-zernovoe-soglashenie.html

Ракурс

Відновити дію «зернової угоди» за посередництва Організації Об'єднаних Націй закликав Африканський Союз.

.

Таку заяву представників країн африканського континенту озвучив президент Коморських островів Азалі Ассумані, який очолює Африканський союз із 55 країн. Про це він заявив в інтерв’ю російському пропагандистському агентству РІА «Новости», передає Рolitico.

Ми обговоримо це з путіним, щоб побачити, як ми можемо перезапустити цю угоду. Проблема зерна та добрив стосується всіх, — заявив він.

За інформацією ЗМІ, російський диктатор 27 та 28 липня зустрічається у рф з 17 африканськими лідерами. Ізольований воєнний злочинець таким чином намагається зберегти відносини з африканським континентом.

Нагадаємо, 17 липня влада країни-агресора заявила, що виходить із «зернової угоди». А вже 19 липня російські війська провели ракетну і дронову атаку на портову інфраструктуру Одеси. Такі атаки тепер відбуваються регулярно, окупанти хочуть знищити портову інфраструктуру.

Днями Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало закриту доповідь, підготовлену для кремля, про зрив «зернової угоди». У тексті документа розповідалося про технології, які застосовувалися для перешкоджання реалізації роботи зернового коридору і в підсумку призвели до остаточного розриву угоди.