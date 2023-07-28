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Удар по Днепру — россияне попали в пустое здание СБУ и недостроенную 12-этажку
Удар по Днепру — россияне попали в пустое здание СБУ и недостроенную 12-этажку (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n185604-udar-po-dnepru-rossiyane-popali-v-pustoe-zdanie-sbu-i-nedostroennuu-12-etajku-foto-video.htmlРакурс
рф випустила по Дніпру 2 балістичні ракети «Іскандер». Голова ОВА Лисак розповів увечері 28 липня, що верхня частина 12-поверхівки зруйнована, будівля не була введена в експлуатацію.
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Пожежу на місці влучання вже локалізували.
Інший удар московитів припав на будівлю обласного СБУ. Вона вже понад 1,5 року порожня, росіяни двічі били до цього по ній.
МВС підтверджує п’ятьох травмованих осіб внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Дніпрі: четверо чоловіків віком від 18 до 53 років (переважно будівельники) та 77-річна жінка. Усім надана медична допомога без госпіталізації.
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