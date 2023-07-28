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Ракурс
Удар по Дніпру 28 липня

Удар по Дніпру — росіяни влучили у порожню будівлю СБУ та недобудовану 12-поверхівку (ФОТО, ВІДЕО)

28 лип 2023, 22:58
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рф випустила по Дніпру 2 балістичні ракети «Іскандер». Голова ОВА Лисак розповів увечері 28 липня, що верхня частина 12-поверхівки зруйнована, будівля не була введена в експлуатацію.


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Удар по Дніпру 28 липня

Пожежу на місці влучання вже локалізували.

Інший удар московитів припав на будівлю обласного СБУ. Вона вже понад 1,5 року порожня, росіяни двічі били до цього по ній.

Удар по Дніпру 28 липня

МВС підтверджує п’ятьох травмованих осіб внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Дніпрі: четверо чоловіків віком від 18 до 53 років (переважно будівельники) та 77-річна жінка. Усім надана медична допомога без госпіталізації.

Удар по Дніпру 28 липня

Удар по Дніпру 28 липня

Джерело: Ракурс


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