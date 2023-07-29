Сколько кораблей россия вывела в Черное море, указало ОК "Юг"

https://racurs.ua/n185613-skolko-korabley-rossiya-vyvela-v-chernoe-more-ukazalo-ok-ug.html

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Скільки кораблів окупаційна армія росії вивела у Чорне море, розповіли станом на ранок 29 липня в Оперативному командуванні «Південь».

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На цей момент у Чорному морі перебуває шість російських кораблів, ракетоносіїв серед них немає, — вказала спікер ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Гуменюк пояснила, що країна-агресор не збільшує угруповання кораблів в морі через погані погодні умови.

Зараз корабельне угруповання рф у зв’язку зі штормом скорочене фактично удвічі — поки вирував шторм, їх захитало. Наразі у Чорному морі шість одиниць, в Азовському одна. Збирають дані про обстановку надводну. Ракетоносії — у пунктах базування, на бойовому чергуванні вони не спостерігаються, — додала Гуменюк.

Нагадаємо, раніше українські прикордонники перехопили погрози російського корабля торговому судну у Чорному морі. Як свідчить радіоперехоплення, росіяни запитують спочатку про прапор країни, під яким їде судно, потім про вантаж, допитуються, чи є на борту зброя, а потім озвучують попередження-погрозу.