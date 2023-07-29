Ракурсhttps://racurs.ua/
В Казачьей бухте оккупированного Крыма взорвался склад боеприпасов России - ГУР
В Казачьей бухте оккупированного Крыма взорвался склад боеприпасов России — ГУР (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185615-v-kazachey-buhte-okkupirovannogo-kryma-vzorvalsya-sklad-boepripasov-rossii-gur-video.htmlРакурс
На території Козачої бухти тимчасово окупованого Криму минулої ночі вибухнув склад боєприпасів окупаційної армії росії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
.
Близько десятої вечора 28 липня було гучно в Казачій бухті тимчасово окупованого Криму. Свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів. На місце події проїхало декілька машин швидкої допомоги та поліції, — йдеться у повідомленні ГУР.
Там додали, що в районі Козачої бухти наразі дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти окупантів.
Відомо, що вибухи та детонація внаслідок проведеної диверсії відбулись на «тимчасовому складі» боєкомплекту рашистів, — сказано у повідомленні розвідки.
Водогоны с насосными станциями быстрее всего обеспечат подачу воды для юга страны — Юрий Ландау, «Укргидропроект»
У нас не было бы таких потерь, или Как правильно возвращаться с войны
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...