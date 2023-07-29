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Ракурс
В Казачьей бухте оккупированного Крыма взорвался склад боеприпасов России - ГУР

В Казачьей бухте оккупированного Крыма взорвался склад боеприпасов России — ГУР (ВИДЕО)

29 июл 2023, 11:42
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На території Козачої бухти тимчасово окупованого Криму минулої ночі вибухнув склад боєприпасів окупаційної армії росії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.


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Близько десятої вечора 28 липня було гучно в Казачій бухті тимчасово окупованого Криму. Свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів. На місце події проїхало декілька машин швидкої допомоги та поліції, — йдеться у повідомленні ГУР.

Там додали, що в районі Козачої бухти наразі дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти окупантів.

Відомо, що вибухи та детонація внаслідок проведеної диверсії відбулись на «тимчасовому складі» боєкомплекту рашистів, — сказано у повідомленні розвідки.

Источник: Ракурс


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