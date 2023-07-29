В Козачій бухті окупованого Криму вибухнув склад боєприпасів рф — ГУР

https://racurs.ua/ua/n185615-v-kozachiy-buhti-okupovanogo-krymu-vybuhnuv-sklad-boieprypasiv-rf-gur-video.html

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На території Козачої бухти тимчасово окупованого Криму минулої ночі вибухнув склад боєприпасів окупаційної армії росії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Близько десятої вечора 28 липня було гучно в Казачій бухті тимчасово окупованого Криму. Свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів. На місце події проїхало декілька машин швидкої допомоги та поліції, — йдеться у повідомленні ГУР.

Там додали, що в районі Козачої бухти наразі дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти окупантів.