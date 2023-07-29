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В Козачій бухті окупованого Криму вибухнув склад боєприпасів рф — ГУР
В Козачій бухті окупованого Криму вибухнув склад боєприпасів рф — ГУР (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185615-v-kozachiy-buhti-okupovanogo-krymu-vybuhnuv-sklad-boieprypasiv-rf-gur-video.htmlРакурс
На території Козачої бухти тимчасово окупованого Криму минулої ночі вибухнув склад боєприпасів окупаційної армії росії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
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Близько десятої вечора 28 липня було гучно в Казачій бухті тимчасово окупованого Криму. Свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів. На місце події проїхало декілька машин швидкої допомоги та поліції, — йдеться у повідомленні ГУР.
Там додали, що в районі Козачої бухти наразі дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти окупантів.
Відомо, що вибухи та детонація внаслідок проведеної диверсії відбулись на «тимчасовому складі» боєкомплекту рашистів, — сказано у повідомленні розвідки.
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