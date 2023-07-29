Россияне объяснили удар "Искандерами" по центру Днепра – нашли там командный пункт

https://racurs.ua/n185626-rossiyane-obyasnili-udar-iskanderami-po-centru-dnepra-nashli-tam-komandnyy-punkt.html

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Міноборони рф заявило, що увечері 28 липня «російські військові атакували командний пункт ЗСУ в Дніпрі».

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Назначений об'єкт уражений, ціль удару досягнута, — передали пропагандисти з «РИА Новости» заяву нацистів з російського Міноборони.

Нагадаємо, 28 липня російські війська обстріляли Дніпро двома ракетами «Іскандер-М», пошкодивши будівлю СБУ, кілька житлових будинків і автомобілі. В результаті постраждали дев’ятеро людей, серед яких двоє дітей.

Через ракетний удар по центру Дніпра зруйновано близько півтора десятка квартир. Про це на брифінгу повідомив начальник управління реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Сергій Корінний.

За його словами, 60% квартир секції житлового комплексу так чи інакше пошкоджено, зокрема в них вибиті вікна.

Ракетою також зруйновано крило адмінспоруди силової структури. Пожежу швидко ліквідували. Рятувальники працювали на місці до 3.00.

Складність була у тому, що перед тим, як приступити комунальникам, для вивезення будівельного сміття, потрібно було зрізати конструкції, які нависали й становили загрозу, — сказав фахівець.

За повідомленням президента України Володимира Зеленського та мера Дніпра Філатова, сталося влучання у будівлю СБУ. У ньому вже 1,5 року ніхто не працює.