Премьер Польши заявил о перемещении 100 "вагнеровцев" в Сувалкский коридор

https://racurs.ua/n185627-premer-polshi-zayavil-o-peremeschenii-100-vagnerovcev-v-suvalkskiy-koridor.html

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Понад 100 найманців ПВК «Вагнера» висунулися у бік так званого Сувалкського коридору.

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Про це повідомили 29 липня польські агенції PAP та RMF24 з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

Зараз ситуація стає ще небезпечнішою. Ми маємо інформацію, що понад 100 найманців групи «Вагнера» рушили у бік Сувалкського коридору біля Гродно в білорусі, — сказав Моравецький на прес-конференції під час свого візиту на завод бронетехніки у Глівице.

Сувалкський коридор — сухопутний коридор між білоруссю та Калінінградською областю рф, названий так по розташованому на ньому польському місту Сувалки. Російські пропагандисти згадують його у зв’язку з тим, що гіпотетичне захоплення цієї території поєднало б Калінінградську область і білорусь, «відрізавши» від інших країн НАТО Литву, Естонію та Латвію.

За словами прем'єр-міністра Польщі, це — «крок до подальшого гібридного нападу на польську територію». Моравецький пояснив, що останніми роками з території білорусі до Польщі та інших країн ЄС різко почастішала кількість спроб нелегального переходу кордону.

Моравецький заявив, що цього року було зафіксовано 16 тис. спроб нелегального перетину кордону мігрантами, яких заманюють путін і лукашенко, щоб «проштовхнути їх до Польщі».

Прем'єр-міністр припустив, що найманців ПВК «Вагнера» маскуватимуть під білоруських прикордонників та допомагатимуть нелегальним мігрантам проникати на територію Польщі. Крім того, Моравецький припустив, що найманці можуть почати проникати на польську територію під виглядом нелегальних мігрантів, що створить «додаткові ризики».

Водночас білоруське видання «Дзеркало» зазначає, що повідомлень про переміщення значної кількості найманців ПВК «Вагнера» до району Гродно наразі не було. Моніторингова група «Беларускі Гаюн» пише, у Гродненському районі, в безпосередній близькості від кордону з Литвою та Польщею, знаходиться полігон «Гозький» 6-ї механізованої бригади ЗС РБ (в/ч 05733), розквартированої у Гродно. Не можна виключати, що найманці прямували на полігон для проведення тренувань із білоруськими військовими.

Раніше найманці ПВК «Вагнера» проводили тренування з білоруськими військовими щонайменше на полігонах «Брестський», «Лосвідо» та «Осиповичський», а також у навчальному центрі внутрішніх військ.

Польща та Литва розглядають можливість закриття кордонів з білоруссю через занепокоєння щодо присутності найманців російської військової компанії «Вагнер». Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Литви Арнольдас Абрамавічус, передає «Радіо Свобода».

Нагадаємо, після заколоту ПВК «Вагнера» 23−24 червня було оголошено, що засновник компанії Євген Пригожин «піде» до білорусі. Найманцям ПВК запропонували повернутися додому, підписати контракт із Міноборони рф або піти за Пригожиним.

14 липня Міноборони білорусі оголосило, що найманці ПВК Вагнера прибули до країни. Своєю чергою, член «ради командирів» ПВК із позивним Маркс заявив, що всього до Білорусі приїдуть до десяти тисяч найманців.

23 липня олександр лукашенко заявив на зустрічі з володимиром путіним у Петербурзі, що його стали «напружувати» бійці ПВК Вагнера, дислоковані в білорусі, оскільки вони хочуть «сходити на екскурсію до Варшави».