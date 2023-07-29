Миссия ЮНЕСКО прибыла в Одессу оценить последствия ракетных обстрелов россиян

https://racurs.ua/n185631-missiya-unesko-pribyla-v-odessu-ocenit-posledstviya-raketnyh-obstrelov-rossiyan.html

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Представники ЮНЕСКО прибули до Одеси для оцінки збитків культурним та релігійним об'єктам, які завдали російських ударів 19−23 липня.

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Місія працюватиме в Одесі протягом чотирьох днів, написав голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер. Експерти фіксуватимуть наслідки російських атак.

Внаслідок атаки 23 липня в Одесі було сильно пошкоджено Спасо-Преображенський кафедральний собор, закладений у 18 столітті, а також пам’ятник національного значення Будинок вчених. Усього пошкодження отримали 29 пам’яток архітектури.

ЮНЕСКО різко засудило російські обстріли Одеси та висловило підтримку мешканцям міста.