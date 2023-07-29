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Місія ЮНЕСКО прибула до Одеси оцінити наслідки ракетного обстрілу росіян
Місія ЮНЕСКО прибула до Одеси оцінити наслідки ракетного обстрілу росіян (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n185631-misiya-unesko-prybula-do-odesy-ocinyty-naslidky-raketnogo-obstrilu-rosiyan.htmlРакурс
Представники ЮНЕСКО прибули до Одеси для оцінки збитків культурним та релігійним об'єктам, які завдали російських ударів 19−23 липня.
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Місія працюватиме в Одесі протягом чотирьох днів, написав голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер. Експерти фіксуватимуть наслідки російських атак.
Внаслідок атаки 23 липня в Одесі було сильно пошкоджено Спасо-Преображенський кафедральний собор, закладений у 18 столітті, а також пам’ятник національного значення Будинок вчених. Усього пошкодження отримали 29 пам’яток архітектури.
ЮНЕСКО різко засудило російські обстріли Одеси та висловило підтримку мешканцям міста.
Крім того, у міськраді розповіли, що участь у відновленні пам’яток архітектури, що постраждали від російської атаки, планує взяти Греція.
Греція візьме участь у відновленні постраждалих пам’яток архітектури. Особливо це стосується будинків з грецькою історією, а саме будинку Папудової та будинку Родоканакі, — сказав генеральний консул Грецької Республіки в Одесі Дімітріос Дохтсіс.
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