Місія ЮНЕСКО прибула до Одеси оцінити наслідки ракетного обстрілу росіян

https://racurs.ua/ua/n185631-misiya-unesko-prybula-do-odesy-ocinyty-naslidky-raketnogo-obstrilu-rosiyan.html

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Представники ЮНЕСКО прибули до Одеси для оцінки збитків культурним та релігійним об'єктам, які завдали російських ударів 19−23 липня.

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Місія працюватиме в Одесі протягом чотирьох днів, написав голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер. Експерти фіксуватимуть наслідки російських атак.

Внаслідок атаки 23 липня в Одесі було сильно пошкоджено Спасо-Преображенський кафедральний собор, закладений у 18 столітті, а також пам’ятник національного значення Будинок вчених. Усього пошкодження отримали 29 пам’яток архітектури.

ЮНЕСКО різко засудило російські обстріли Одеси та висловило підтримку мешканцям міста.

Крім того, у міськраді розповіли, що участь у відновленні пам’яток архітектури, що постраждали від російської атаки, планує взяти Греція.