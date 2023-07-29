Як Володимир Путін намагається захопити Африку

https://racurs.ua/ua/n185630-zbroya-i-zerno-yak-putin-kupuie-pryhylnist-afryky.html

Ракурс

У Санкт-Петербурзі володимир путін протягом минулих двох днів приймав представників африканських держав на форумі «росія — Африка».

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Щоправда, цього року приїхало лише 17 лідерів африканських країн, інші або надіслали делегації нижче за статус, або зовсім проігнорували запрошення.

Bild пише, що на Африканському континенті путін шукає союзників насамперед серед автократів та диктаторів. За словами російського воєнного злочинця, рф вже уклала договори з більш ніж 40 африканськими країнами про військове співробітництво. Російська збройова промисловість, як і раніше, залишається привабливою для режимів, яким, згідно з різними міжнародними домовленостями, не можна постачати озброєння.

Інша приманка для африканських країн — це зерно. Нещодавно росія вийшла із зернової угоди, яка дозволяла безпечно транспортувати українське зерно через чорноморські порти до Африки. Через це світові ціни на продовольство вже підскочили.

Однак у ході саміту Путін пообіцяв деяким зі своїх африканських партнерів подарунки — шість країн (Буркіна-Фасо, Еритрея, Малі, Зімбабве, Сомалі та Центральноафриканська Республіка) отримають безплатно по кілька десятків тонн зерна. Втім, загальну продовольчу ситуацію це навряд чи полегшить.

При цьому головним експортним товаром росії для африканських країн залишаються найманці. ПВК «Вагнера» діє одразу у низці держав Африканського континенту — деякі лідери спираються на найманців у озброєній боротьбі з опозицією. У той самий час російські структури беруть участь у створенні з корисними копалинами у країнах.

Тепер під російський вплив може потрапити ще одна країна — Нігер, де кілька днів тому стався військовий переворот, який закінчився поваленням демократично обраного уряду.

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса на зустрічі, присвяченій війні в Україні, закликав президента рф відновити роботу зернової угоди. Розшифровка зустрічі опублікована на сайті Кремля.

Ми сюди прийшли не для того, щоб просити якісь подарунки. Ми, звичайно, розуміємо, що ви з щедрості вирішили безоплатно надати зерно деяким африканським країнам, які зіштовхнулися з певними труднощами, проте це не є нашою основною метою тут. Це не головне наше завдання, щоб досягти якихось поставок такого характеру, — заявив Рамафоса.

Президент ПАР наголосив, що країни Африки пропонували росії відновити участь у зерновій угоді та говорили про необхідність «відкриття Чорного моря», щоб воно «було відкрито для світових ринків».