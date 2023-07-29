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ВСУ подтвердили успешный удар по Чонгарскому мосту
ВСУ подтвердили успешный удар по Чонгарскому мостуhttps://racurs.ua/n185640-vsu-podtverdili-uspeshnyy-udar-po-chongarskomu-mostu.htmlРакурс
У ЗСУ заявили про успішний удар по Чонгарському мосту, але ніяких деталей не надали.
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Удень очільник окупаційної адміністрації Херсонщини Сальдо стверджував, що удар був невдалим і пошкодив лише будку та контактну лінію, проте в місцевих чатах писали про припинення роботи КПВВ «Чонгар» і затори біля нього.
«Ракурс» повідомляв, що Сальдо писав про «невдалу атаку» залізничного моста між областю та Кримом 12 ракетами Storm Shadow. Усі вони нібито збиті, а уламки однієї з них пошкодили будку та контактну лінію. Опубліковане ним фото не дає змоги реально оцінити ймовірні руйнування.
У місцевих чатах, однак, писали, що на КПВВ «Чонгар» утворився багатокілометровий затор, а сам пункт не працював через «технічні причини».
Перед цим міст у Чонгарі зазнав влучань 25 червня.
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