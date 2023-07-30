Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс

Разрушенные офисы в Москва-сити после ночной атаки БПЛА показали на фото

30 июл 2023, 18:18
999

Атака невідомих безпілотників на москву призвела до пошкодження будівлі в бізнес-центру Москва-сіті.


.

Зокрема, зруйновані офісні приміщення мінцифри росії. В офісі російського відомства повилітали вікна, зруйнувались внутрішні перегородження, а всередині все перевернулось. Фото руйнувань опублікувало видання RTVI.

Зруйнований офіс мінцифри рф в Москва-сіті після нічної атаки БПЛА. Фото: RTVI

Зруйнований офіс мінцифри рф в Москва-сіті після нічної атаки БПЛА. Фото: RTVI

Зруйнований офіс мінцифри рф в Москва-сіті після нічної атаки БПЛА. Фото: RTVI

Нагадаємо, вночі 30 липня в російській федерації було гучно — гриміли вибухи в «IQ-кварталі» комплексу «Москва-сіті». У цьому районі розміщені офіси кількох російських відомств та міністерств. Сталося влучання невідомого безпілотника у вежу «Око-2».

У міноборони рф заявили, що столицю країни-агресора атакували три БПЛА. Один із них нібито був знищений системою ППО, а інші два «придушені засобами радіоелектронної боротьби й, втративши управління, зазнали краху на території комплексу нежитлових будівель Москва-Сіті».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров