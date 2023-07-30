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Десантники ВСУ показали уничтожение оккупантов из БПЛА. Фото: Генштаб
Десантники показали филигранное уничтожение оккупантов из БПЛА (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185658-desantniki-pokazali-filigrannoe-unichtojenie-okkupantov-iz-bpla-video.htmlРакурс
Українські десантники продовжують завдавати нищівних ударів по російських загарбниках.
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Зокрема, на одному з напрямків бійці 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ успішно застосували ударні безпілотники. Про це 30 липня Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомило в Facebook.
Десантники знищують живу силу техніку та боєкомплект противника, даючи чітко зрозуміти окупантам одне: це українська земля, і господарі — тут українці, — йдеться у підписі до відео.
На кадрах показано, як українські десантники ліквідовують не лише групи росіян та їхні боєкомплекти, але й окремих ворогів прямо в траншеях.
Нагадаємо, українські бійці Сил спеціальних операцій показали, як здійснюють пуски британських високоточних протитанкових ракет Brimstone. Ракетну установку військові змонтували на базі звичайної вантажівки.
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