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Ракурс
Десантники ВСУ показали уничтожение оккупантов из БПЛА. Фото: Генштаб

Десантники показали филигранное уничтожение оккупантов из БПЛА (ВИДЕО)

30 июл 2023, 17:48
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Українські десантники продовжують завдавати нищівних ударів по російських загарбниках.


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Зокрема, на одному з напрямків бійці 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ успішно застосували ударні безпілотники. Про це 30 липня Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомило в Facebook.

Десантники знищують живу силу техніку та боєкомплект противника, даючи чітко зрозуміти окупантам одне: це українська земля, і господарі — тут українці, — йдеться у підписі до відео.

На кадрах показано, як українські десантники ліквідовують не лише групи росіян та їхні боєкомплекти, але й окремих ворогів прямо в траншеях.

Нагадаємо, українські бійці Сил спеціальних операцій показали, як здійснюють пуски британських високоточних протитанкових ракет Brimstone. Ракетну установку військові змонтували на базі звичайної вантажівки.

Источник: Ракурс


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