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Ракурс
Високоточні ракети Brimstone. Фото:

Спецпризначенці ЗСУ показали пуски високоточних ракет Brimstone (ВІДЕО)

30 лип 2023, 15:50
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Пуски британських протитанкових ракет Brimstone показали українські військові.


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Такими боєприпасами, виробництва MBDA UK, російського ворога накривають, зокрема, й бійці спецпідрозділів. Відео ударів по окупантах з’явилося офіційному YouTube-каналі Сил спеціальних операцій України ЗСУ.

На кадрах показаний пуск трьох ракет Brimstone невідомої версії. Сама ж ракетна установка була змонтована на базі звичайної вантажівки.

Також ці ракети встановлюють на авіаційну пускову установку, а британці використовують ракети Brimstone на винищувачах Typhoon.

Як відомо, Brimstone — ракета з тандемною бойовою частиною, що має вагу 49 кг, довжину 1,8 м та діаметр 188 мм. Такі боєприпаси оснащуються радіолокаційними головками самонаведення міліметрового діапазону й працюють за принципом «пустив і забув».

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Велика Британія передала Україні ракети нової версії Brimstone 2, особливістю якої є комбінована система наведення, а також напівактивна з наведенням по лазерному промені. Кількість переданих ракет тоді не уточнювалася.

Джерело: Ракурс


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