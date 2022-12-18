Україна отримала високоточні ракети Brimstone 2, фото: «Укрінформ»

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Міністерство оборони Великої Британії підтвердило передачу Україні високоточних ракет Brimstone 2.

Про це повідомляється на сторінці відомства у Твіттері.

У межах пакета допомоги Велика Британія надала Збройним силам України ракети Brimstone 2, високоточні ракети з точним наведенням. Ця допомога відіграла вирішальну роль у стримуванні російського наступу, — вказано в повідомленні.

Кількість переданих ракет не уточнюється.

Влітку у Генштабі ЗСУ повідомляли, що серед отриманого Україною британського озброєння були ракети Brimstone першого покоління.

Brimstone 2 — це більш досконала модель з лазерним наведенням та вдвічі збільшеною дальністю польоту. Інформація про передачу їх Україні у листопаді з’явилася у британських ЗМІ.

Вартість однієї такої ракети оцінюється у 175 тис. фунтів стерлінгів, вони призначені, зокрема, для знищення швидкісних наземних цілей, а сучасна система наведення дозволяє застосовувати їх у густонаселених районах.

Brimstone 2 зазвичай запускають з винищувачів, проте, за інформацією ЗМІ, українські військові використовують для цього модифіковані вантажівки.