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Ракурс
Україна отримала керовані ракети Brimstone 2 з дальністю польоту до 60 км

Україна отримала керовані ракети Brimstone 2 з дальністю польоту до 60 км

21 лис 2022, 21:54
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Збройні сили України отримали від Великої Британії керовані ракети Brimstone 2. Модернізована версія цієї зброї має дальність польоту до 60 км.





Ракети отримані в рамках військової допомоги. Раніше було відомо лише про постачання Brimstone першого покоління. Новину оприлюднив аналітичний проект Ukraine Weapons Tracker, який у Твіттер опублікував фото відвантаження військового майна в Україну. За ними спеціалісти «Мілітарного» зробили висновок, що британці привезли для ЗСУ не лише ракети Brimstone 1, але й сучасні ракети Brimstone 2 Dual Mode.

Brimstone — це сімейство керованих ракет класу «повітря-земля». Після 24 лютого Велика Британія вже поставила в Україну сотні цих ракет. Їх в ЗСУ модифікували для запуску з наземних пускових установок для використання по наземних цілях.

Brimstone-1 здатна пробивати динамічну броню, при цьому вага ракети становить 50 кг. Система наведення використовує радар міліметрових хвиль і напівактивний лазер. Максимальна дальність стрільби ракети першого покоління становить 20 км.

У 2010 році ракетний комплекс Brimstone був модернізований. Нова ракета отримала покращену головку самонаведення та оновлене програмне забезпечення, в результаті чого ракета отримала збільшену дальність польоту до 60 км.

Вперше про використання українським військом британських керованих ракет стало відомо у травні цього року.

Попри здатність ракет Brimstone у новій версії наносити ураження на відстані до 60 км, реальна дальність пуску ракети з землі зменшується до 10−12 км через великі енергозатрати ракети для набирання висоти.

Джерело: Ракурс


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