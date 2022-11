Украина получила управляемые ракеты Brimstone 2 с дальностью полета до 60 км

Збройні сили України отримали від Великої Британії керовані ракети Brimstone 2. Модернізована версія цієї зброї має дальність польоту до 60 км.

Ракети отримані в рамках військової допомоги. Раніше було відомо лише про постачання Brimstone першого покоління. Новину оприлюднив аналітичний проект Ukraine Weapons Tracker, який у Твіттер опублікував фото відвантаження військового майна в Україну. За ними спеціалісти «Мілітарного» зробили висновок, що британці привезли для ЗСУ не лише ракети Brimstone 1, але й сучасні ракети Brimstone 2 Dual Mode.

Brimstone — це сімейство керованих ракет класу «повітря-земля». Після 24 лютого Велика Британія вже поставила в Україну сотні цих ракет. Їх в ЗСУ модифікували для запуску з наземних пускових установок для використання по наземних цілях.

Brimstone-1 здатна пробивати динамічну броню, при цьому вага ракети становить 50 кг. Система наведення використовує радар міліметрових хвиль і напівактивний лазер. Максимальна дальність стрільби ракети першого покоління становить 20 км.

#Ukraine: It has now been revealed that the UK is supplying not just older Brimstone 1 but modern Brimstone 2 Dual Mode �� missiles to the AFU.



This model has a much superior maximum range (Claimed «more than 200% increase») plus improved seeker, software and airframe design. pic.twitter.com/pCKQehefIB