Міністерство оборони Великої Британії підтвердило передачу Україні високоточних ракет Brimstone 2.

Про це повідомляється на сторінці відомства у Твіттері.

Кількість переданих ракет не уточнюється.

Влітку у Генштабі ЗСУ повідомляли, що серед отриманого Україною британського озброєння були ракети Brimstone першого покоління.

Brimstone 2 — це більш досконала модель з лазерним наведенням та вдвічі збільшеною дальністю польоту. Інформація про передачу їх Україні у листопаді з’явилася у британських ЗМІ.

Вартість однієї такої ракети оцінюється у 175 тис. фунтів стерлінгів, вони призначені, зокрема, для знищення швидкісних наземних цілей, а сучасна система наведення дозволяє застосовувати їх у густонаселених районах.

Brimstone 2 зазвичай запускають з винищувачів, проте, за інформацією ЗМІ, українські військові використовують для цього модифіковані вантажівки.

� As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.



This aid has played a crucial role in stalling Russian advances.



�� #StandWithUkraine ��pic.twitter.com/SpVnWqeiVm

— Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) December 17, 2022