Великобритания подтвердила передачу Украине высокоточных ракет Brimstone 2https://racurs.ua/n177926-velikobritaniya-podtverdila-peredachu-ukraine-vysokotochnyh-raket-brimstone-2.htmlРакурс
Міністерство оборони Великої Британії підтвердило передачу Україні високоточних ракет Brimstone 2.
Про це повідомляється на сторінці відомства у Твіттері.
У межах пакета допомоги Велика Британія надала Збройним силам України ракети Brimstone 2, високоточні ракети з точним наведенням. Ця допомога відіграла вирішальну роль у стримуванні російського наступу, — вказано в повідомленні.
Кількість переданих ракет не уточнюється.
Влітку у Генштабі ЗСУ повідомляли, що серед отриманого Україною британського озброєння були ракети Brimstone першого покоління.
Brimstone 2 — це більш досконала модель з лазерним наведенням та вдвічі збільшеною дальністю польоту. Інформація про передачу їх Україні у листопаді з’явилася у британських ЗМІ.
Вартість однієї такої ракети оцінюється у 175 тис. фунтів стерлінгів, вони призначені, зокрема, для знищення швидкісних наземних цілей, а сучасна система наведення дозволяє застосовувати їх у густонаселених районах.
Brimstone 2 зазвичай запускають з винищувачів, проте, за інформацією ЗМІ, українські військові використовують для цього модифіковані вантажівки.
� As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.
This aid has played a crucial role in stalling Russian advances.
�� #StandWithUkraine ��pic.twitter.com/SpVnWqeiVm
— Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) December 17, 2022