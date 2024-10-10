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Ракурс
САУ AS-90. Фото: «Википедия»

Украина в этом году получит дополнительные САУ AS-90 от Британии — Умеров

10 окт 2024, 18:18
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Велика Британія підсилить артилерію України.


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ЗСУ отримають додаткові самохідні артилерійські установки AS-90. Постачання заплановано на цей рік. Про це міністр оборони України Рустем Умєров заявив після зустрічі британським колегою Джоном Гілі, поінформувало оборонне відомство у Telegram.

До кінця року на фронті з’явиться більше артилерійських систем AS-90. Також є хороші новини щодо далекобійної зброї та роботизованих систем — ворог відчує це на полі бою, — наголосив міністр.

Умєров також домовився з Гілі опрацювати список першочергових потреб, які будуть профінансовані за рахунок заморожених російських активів.

Крім того, ключовим питанням у ході зустрічі стали інвестиції в українську оборонну промисловість. Першочергове завдання — наростити виробництво в оборонно-промисловому комплексі.

Умєров наголосив, що Лондон також активно працює над тренуванням та укомплектуванням українських бригад стратегічного резерву. Є домовленість спільно опрацювати список першочергових потреб, які будуть профінансовані за рахунок заморожених російських активів.

У Міноборони нагадали, що Велика Британія надає ЗСУ необхідні боєприпаси: артилерійські, мінометні, для ППО та протитанкові міни.

Нагадаємо, в Україні побудували першу буксирувану гаубицю «Богдана-Б». Вперше про роботи над цією артсистемою повідомили у грудні 2023 року.

Источник: Ракурс


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