Буксирувана гаубиця «‎Богдана-Б». Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n199932-ukrayina-pokazala-pershu-buksyrovanu-artsystemu-bogdana-b-zmi-foto.html

Ракурс

Першу буксирувану гаубицю «Богдана-Б» вже побудували в Україні.

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Вперше про роботи над цією артсистемою повідомили у грудні 2023 року. Тоді говорили про те, що український оборонно-промисловий комплекс може виготовити більше стволів, аніж шасі під САУ «Богдана». Залишок вирішили використати для причіпного варіанту. Про це повідомило видання Defense Express.

Аналітики вивчили відео, яке напередодні опубліковано Міністерством оборони України. На одному з кадрів «засвітилася» причепна гаубиця «Богдана-Б». Однак ані в самому ролику, ані в текстовій анотації до нього про це озброєння не згадувалося.

Експерти ідентифікували цю артсистему саме як гарматну частину 155-мм самохідної артилерійської установки 2С22 «Богдана». Її встановили на лафет, ймовірно, від радянської причіпної гармати «Гіацинт-Б».

Наразі бойова маса, темп стрільби та кількість обслуги для «Богдана-Б» залишаються невідомими.

Нагадаємо, 3 жовтня Міноборони України на одному з військових полігонів презентувало іноземним партнерам новітні зразки вітчизняної зброї, які довели свою ефективність на полі бою. Показали, зокрема, протитанковий ракетний комплекс «Стугна», САУ «Богдана», бронеавтомобілі та роботизовані системи.

Джерело: Defense Express