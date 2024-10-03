Під час демонстрації української зброї, фото: Міноборони

https://racurs.ua/ua/n199904-minoborony-pokazalo-unikalnu-ukrayinsku-zbrou-foto.html

Ракурс

Міноборони України на одному з військових полігонів презентувало іноземним партнерам новітні зразки вітчизняної зброї, які довели свою ефективність на полі бою.

.

Про це сьогодні, 3 жовтня, повідомила прес-служба відомства.

Серед представлених зразків:

протитанковий ракетний комплекс «Стугна»;

самохідна артилерійська установка «Богдана»;

бронеавтомобілі;

роботизовані системи, зокрема наземні дрони-камікадзе і машини для розмінування.

Крім того, учасники приділили увагу безпілотним літальним апаратам, від малих FPV-дронів до великих ударних БПЛА, здатних проникати вглиб території ворога, — зазначають у відомстві.

Також представники Міноборони та іноземні партнери обговорили перспективи співпраці у сфері оборони.

Ми маємо унікальні розробки, які вже пройшли випробування в боях та допрацьовані розробниками до певного еталона. Запрошуємо світових виробників зброї та інвесторів до співпраці, щоб разом зміцнити нашу обороноздатність, — зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Зазначається, що представники іноземних країн та підприємств висловили значний інтерес до української оборонної промисловості.