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Ракурс
Во время демонстрации украинского оружия, фото: Минобороны

Минобороны показало уникальное украинское оружие (ФОТО)

3 окт 2024, 22:44
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Міноборони України на одному з військових полігонів презентувало іноземним партнерам новітні зразки вітчизняної зброї, які довели свою ефективність на полі бою.


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Про це сьогодні, 3 жовтня, повідомила прес-служба відомства.

Серед представлених зразків:

  • протитанковий ракетний комплекс «Стугна»;
  • самохідна артилерійська установка «Богдана»;
  • бронеавтомобілі;
  • роботизовані системи, зокрема наземні дрони-камікадзе і машини для розмінування.

Крім того, учасники приділили увагу безпілотним літальним апаратам, від малих FPV-дронів до великих ударних БПЛА, здатних проникати вглиб території ворога, — зазначають у відомстві.

Також представники Міноборони та іноземні партнери обговорили перспективи співпраці у сфері оборони.

Ми маємо унікальні розробки, які вже пройшли випробування в боях та допрацьовані розробниками до певного еталона. Запрошуємо світових виробників зброї та інвесторів до співпраці, щоб разом зміцнити нашу обороноздатність, — зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Зазначається, що представники іноземних країн та підприємств висловили значний інтерес до української оборонної промисловості.

Міністерство оборони України буде розвивати ці відносини і сприяти створенню нових можливостей для спільних розробок, — наголосили у відомстві.

Під час демонстрації української зброї, фото: Міноборони

Источник: Ракурс


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