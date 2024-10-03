Минобороны показало уникальное украинское оружие (ФОТО)https://racurs.ua/n199904-minoborony-pokazalo-unikalnoe-ukrainskoe-orujie-foto.htmlРакурс
Міноборони України на одному з військових полігонів презентувало іноземним партнерам новітні зразки вітчизняної зброї, які довели свою ефективність на полі бою.
Про це сьогодні, 3 жовтня, повідомила прес-служба відомства.
Серед представлених зразків:
- протитанковий ракетний комплекс «Стугна»;
- самохідна артилерійська установка «Богдана»;
- бронеавтомобілі;
- роботизовані системи, зокрема наземні дрони-камікадзе і машини для розмінування.
Крім того, учасники приділили увагу безпілотним літальним апаратам, від малих FPV-дронів до великих ударних БПЛА, здатних проникати вглиб території ворога, — зазначають у відомстві.
Також представники Міноборони та іноземні партнери обговорили перспективи співпраці у сфері оборони.
Ми маємо унікальні розробки, які вже пройшли випробування в боях та допрацьовані розробниками до певного еталона. Запрошуємо світових виробників зброї та інвесторів до співпраці, щоб разом зміцнити нашу обороноздатність, — зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
Зазначається, що представники іноземних країн та підприємств висловили значний інтерес до української оборонної промисловості.
Міністерство оборони України буде розвивати ці відносини і сприяти створенню нових можливостей для спільних розробок, — наголосили у відомстві.