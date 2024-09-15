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ВСУ получили 18 САУ "Богдана", которые профинансировала Дания

ВСУ получили 18 САУ «Богдана», которые профинансировала Дания

15 сен 2024, 10:48
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ЗСУ отримали 18 артилерійських установок «Богдана», які профінансувала Данія.


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Пр це повідомила міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен.

Це була перша угода, яку ми уклали. У липні ми подали замовлення на виробництво 18 артилерійських систем «Богдана», а цими вихідними їх вже передали українським Збройним силам, — повідомив Поульсен.

Він також зазначив, що в Україні виробляти зброю набагато дешевше, ніж виготовляти або купувати її на Заході. Також дешевше підтримувати її працездатність. З огляду на цей фактор, Данія закликає європейські країни фінансувати виробництво зброї саме в Україні.

Виробництво САУ 2С22 ​"Богдана" вочевидь перевищило темпи випуску французької САУ Caesar, пише Defence Express.

«Богдана» — українська самохідна артилерійська установка калібром 155 мм. ЗСУ офіційно прийняли її на озброєння у 2023 році

Источник: Ракурс


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