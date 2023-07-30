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Высокоточные ракеты Brimstone. Фото:
Спецназовцы ВСУ показали пуски высокоточных ракет Brimstone (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185654-specnazovcy-vsu-pokazali-puski-vysokotochnyh-raket-brimstone-video.htmlРакурс
Пуски британських протитанкових ракет Brimstone показали українські військові.
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Такими боєприпасами, виробництва MBDA UK, російського ворога накривають, зокрема, й бійці спецпідрозділів. Відео ударів по окупантах з’явилося офіційному YouTube-каналі Сил спеціальних операцій України ЗСУ.
На кадрах показаний пуск трьох ракет Brimstone невідомої версії. Сама ж ракетна установка була змонтована на базі звичайної вантажівки.
Також ці ракети встановлюють на авіаційну пускову установку, а британці використовують ракети Brimstone на винищувачах Typhoon.
Як відомо, Brimstone — ракета з тандемною бойовою частиною, що має вагу 49 кг, довжину 1,8 м та діаметр 188 мм. Такі боєприпаси оснащуються радіолокаційними головками самонаведення міліметрового діапазону й працюють за принципом «пустив і забув».
Нагадаємо, у листопаді 2022 року Велика Британія передала Україні ракети нової версії Brimstone 2, особливістю якої є комбінована система наведення, а також напівактивна з наведенням по лазерному промені. Кількість переданих ракет тоді не уточнювалася.
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