Десантники ЗСУ показали знищення окупантів з БПЛА. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n185658-desantnyky-pokazaly-filigranne-znyschennya-okupantiv-z-bpla-video.html

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Українські десантники продовжують завдавати нищівних ударів по російських загарбниках.

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Зокрема, на одному з напрямків бійці 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ успішно застосували ударні безпілотники. Про це 30 липня Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомило в Facebook.

Десантники знищують живу силу техніку та боєкомплект противника, даючи чітко зрозуміти окупантам одне: це українська земля, і господарі — тут українці, — йдеться у підписі до відео.

На кадрах показано, як українські десантники ліквідовують не лише групи росіян та їхні боєкомплекти, але й окремих ворогів прямо в траншеях.

Нагадаємо, українські бійці Сил спеціальних операцій показали, як здійснюють пуски британських високоточних протитанкових ракет Brimstone. Ракетну установку військові змонтували на базі звичайної вантажівки.