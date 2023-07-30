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Зруйнований офіс мінцифри рф в Москва-сіті після нічної атаки БПЛА. Фото: RTVI
Зруйновані офіси в Москва-сіті після нічної атаки БПЛА показали на фотоhttps://racurs.ua/ua/n185659-zruynovani-ofisy-v-moskva-siti-pislya-nichnoyi-ataky-bpla-pokazaly-na-foto.htmlРакурс
Атака невідомих безпілотників на москву призвела до пошкодження будівлі в бізнес-центру Москва-сіті.
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Зокрема, зруйновані офісні приміщення мінцифри росії. В офісі російського відомства повилітали вікна, зруйнувались внутрішні перегородження, а всередині все перевернулось. Фото руйнувань опублікувало видання RTVI.
Нагадаємо, вночі 30 липня в російській федерації було гучно — гриміли вибухи в «IQ-кварталі» комплексу «Москва-сіті». У цьому районі розміщені офіси кількох російських відомств та міністерств. Сталося влучання невідомого безпілотника у вежу «Око-2».
У міноборони рф заявили, що столицю країни-агресора атакували три БПЛА. Один із них нібито був знищений системою ППО, а інші два «придушені засобами радіоелектронної боротьби й, втративши управління, зазнали краху на території комплексу нежитлових будівель Москва-Сіті».
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