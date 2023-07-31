Всех «вагнеровцев» отзывают из отпусков в беларусь — ЦНСhttps://racurs.ua/n185676-vseh-vagnerovcev-otzyvaut-iz-otpuskov-v-belarus-cns.htmlРакурс
Усіх найманців російської приватної військової компанії «Вагнер» відкликають з відпусток і максимально перекидають у білорусь.
До 5 серпня вони мають прибути до білорусі. Про це сьогодні, 31 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
За інформацією ЦНС, на 5 серпня сплановані невідомі заходи «вагнерівців» під особистим керівництвом власника «Вагнера» Євгена Пригожина.
У ЦНС наголошують, що основна маса новоприбулих до білорусі терористів має досвід контрабандної діяльності та перевезення нелегальних мігрантів.
Вони проводять підготовку до розхитування прикордоння Польщі й Литви, — зазначають у ЦНС. — Для прикриття злочинці отримують форму білоруських прикордонників, й під виглядом білоруських службовців будуть супроводжувати біженців в їх спробах перетнути кордон.