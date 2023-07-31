Пригожин отзывает «варгнеровцев» из отпусков

https://racurs.ua/n185676-vseh-vagnerovcev-otzyvaut-iz-otpuskov-v-belarus-cns.html

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Усіх найманців російської приватної військової компанії «Вагнер» відкликають з відпусток і максимально перекидають у білорусь.

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До 5 серпня вони мають прибути до білорусі. Про це сьогодні, 31 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

За інформацією ЦНС, на 5 серпня сплановані невідомі заходи «вагнерівців» під особистим керівництвом власника «Вагнера» Євгена Пригожина.

У ЦНС наголошують, що основна маса новоприбулих до білорусі терористів має досвід контрабандної діяльності та перевезення нелегальних мігрантів.