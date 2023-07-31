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Ракурс
Пригожин відкликає «варгнерівців» із відпусток

Усіх «вагнерівців» відкликають з відпусток до білорусі — ЦНС

31 лип 2023, 13:39
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Усіх найманців російської приватної військової компанії «Вагнер» відкликають з відпусток і максимально перекидають у білорусь.


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До 5 серпня вони мають прибути до білорусі. Про це сьогодні, 31 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

За інформацією ЦНС, на 5 серпня сплановані невідомі заходи «вагнерівців» під особистим керівництвом власника «Вагнера» Євгена Пригожина.

У ЦНС наголошують, що основна маса новоприбулих до білорусі терористів має досвід контрабандної діяльності та перевезення нелегальних мігрантів.

Вони проводять підготовку до розхитування прикордоння Польщі й Литви, — зазначають у ЦНС. — Для прикриття злочинці отримують форму білоруських прикордонників, й під виглядом білоруських службовців будуть супроводжувати біженців в їх спробах перетнути кордон.

Джерело: Ракурс


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