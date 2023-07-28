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У колоні присутні бронеавтомобілі «Щука» («Чекан»), бензовози, ПАЗ, автобуси, КамАЗи тентовані та бортові, фури та Урали, пікапи та легкові авто, кілька тралів, вантажівка
з маніпулятором та «буханки».
13-та колона «вагнерівців» заїхала в білорусь - понад 80 машин
13-та колона «вагнерівців» заїхала в білорусь — понад 80 машин (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n185569-13-ta-kolona-vagnerivciv-zayihala-v-bilorus-ponad-80-mashyn-karta.htmlРакурс
13-та колона російських бойовиків з так званої приватної військової компанії «Вагнер» рухається трасою М5 на території підконтрольної росії білорусі.
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Як повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн», в напрямку Осиповичів від Бобруйська помітили чергову колону найманців рф, яка налічує щонайменше 80 одиниць автомобільної техніки.
У колоні присутні бронеавтомобілі «Щука» («Чекан»), бензовози, ПАЗ, автобуси, КамАЗи тентовані та бортові, фури та Урали, пікапи та легкові авто, кілька тралів, вантажівка
з маніпулятором та «буханки».
Також у колоні був помічений сірий автобус із червоно-зеленим поєднанням квітів «лукашистів» та їх гербом.
Машини рухаються на номерах терористичної організації ЛНР та рф у супроводі білоруського ДАІ.
На даний момент колона проїжджає Осиповичі і далі, як і всі попередні, піде у напрямку наметового табору «вагнерівців» у селі Цель.
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