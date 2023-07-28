13-та колона «вагнерівців» заїхала в білорусь - понад 80 машин

https://racurs.ua/ua/n185569-13-ta-kolona-vagnerivciv-zayihala-v-bilorus-ponad-80-mashyn-karta.html

Ракурс

13-та колона російських бойовиків з так званої приватної військової компанії «Вагнер» рухається трасою М5 на території підконтрольної росії білорусі.

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Як повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн», в напрямку Осиповичів від Бобруйська помітили чергову колону найманців рф, яка налічує щонайменше 80 одиниць автомобільної техніки.

У колоні присутні бронеавтомобілі «Щука» («Чекан»), бензовози, ПАЗ, автобуси, КамАЗи тентовані та бортові, фури та Урали, пікапи та легкові авто, кілька тралів, вантажівка з маніпулятором та «буханки».

Також у колоні був помічений сірий автобус із червоно-зеленим поєднанням квітів «лукашистів» та їх гербом.

Машини рухаються на номерах терористичної організації ЛНР та рф у супроводі білоруського ДАІ.

На даний момент колона проїжджає Осиповичі і далі, як і всі попередні, піде у напрямку наметового табору «вагнерівців» у селі Цель.