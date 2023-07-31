Взрыв в суде Киева – Гуменюк два года производил взрывчатку в СИЗО

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У ДБР стверджують, що обвинувачений у теракті під Радою у 2015 році Ігор Гуменюк, який влаштував вибухи у Шевченківському суді Києва, два роки виготовляв вибухівку, аби втекти з-під варти.

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В бюро додали, що Гуменюку в СІЗО нібито передавали вибухові речовини невеликими обсягами, він зміг виготовити так званий «пояс шахіда» та кілька саморобних вибухових пристроїв. Слідство припускає, що Гуменюк планував підірвати вибухівку в приміщенні суду та втекти.

Він кустарно зміг виготовити так званий «пояс шахіда» і кілька саморобних вибухових пристроїв. Слідство припускає, що він планував їх підірвати у приміщенні суду і втекти, використовуючи паніку. Але це йому не вдалося, — стверджують у ДБР.

Гуменюк тривалий час готувався до втечі. Складові потрапляли до слідчого ізолятора невеликими порціями під виглядом ліків.

ДБР розслідує також, наскільки якісно конвой Нацгвардії та службовці київського СІЗО виконували свої обовʼязки.

Колишній боєць батальйону «Січ» Ігор Гуменюк 5 липня під час чергового засідання у його справі намагався втекти, а потім підірвав себе.