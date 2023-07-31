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Разведка Украины - С начала вторжения 60 тыс. жителей оккупированных регионов принудительно мобилизовали в армию рф
Разведка Украины — С начала вторжения 60 тыс. жителей оккупированных регионов принудительно мобилизовали в армию рфhttps://racurs.ua/n185689-razvedka-ukrainy-s-nachala-vtorjeniya-60-tys-jiteley-okkupirovannyh-regionov-prinuditelno.htmlРакурс
З початку 2022 року до російської армії було примусово мобілізовано від 55 до 60 тис. жителів анексованих територій України.
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Про це заявив представник Головного управління розвідки України Андрій Черняк.
Це насильницька мобілізація: окупанти ловили людей на вулиці, вони приходили на ті нечисленні підприємства, які ще працювали, і примусово забирали людей — просто перевдягали та відправляли на фронт, — цитує слова Черняка прес-служба ГУР.
Представник розвідки також додав, що росіяни обіцяли мобілізованим, що їх відправлять на другу чи третю лінії оборони, а натомість мобілізованих відправляли на передову.
Крім того, Черняк заявив, що до російської армії також забирали студентів.
Людина вранці пішла на заняття і через два дні вона вже воює. Власне, росія не вважає мешканців Донеччини та Луганщини людьми, тому окупантам абсолютно все одно, закони не діють, — сказав Черняк.
Він додав, що єдина можливість вижити для мобілізованих з анексованих територій — це за першої ж можливості здатися в полон.
Загальна мобілізація до придуманих росіянами днр та лнр розпочалася 19 лютого 2022 року — за п’ять днів до початку повномасштабного вторгнення росії до України. За даними «Східної правозахисної групи», до середини червня 2022 року примусової мобілізації на Донбасі зазнали близько 140 тис. осіб.
Мобілізація у днр та лнр супроводжувалася масовими облавами на чоловіків призовного віку, що призвело до зупинення багатьох підприємств, а також міських та комунальних служб. Щоб уникнути мобілізації, мешканці анексованих росією територій були змушені ховатися чи намагатися нелегально залишити самопроголошені республіки.
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