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Четверо погибших – россияне продолжают обстреливать Херсон
Четверо погибших — россияне продолжают обстреливать Херсон (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185690-chetvero-pogibshih-rossiyane-prodoljaut-obstrelivat-herson-video.htmlРакурс
31 липня росіяни вбили чотирьох людей у Херсоні, обстрілюючи житлові квартали. Влада просить зайвий раз не виходити на вулиці.
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Станом на зараз відомо також про 17 поранених. Наймолодшій травмованій — 16 років.
Серед постраждалих — четверо волонтерів та неповнолітній хлопчик.
Сьогодні ворог бив по житлових кварталах — найбільше постраждали Корабельний район та центральна частина міста.
Поранення отримали й волонтери громадської організації, які допомагали херсонцям оговтатися після затоплення. Серед постраждалих і комунальник з Кіровоградщини. З усіма працюють медики.
Серед загиблих — працівник комунального підприємства.
Інтенсивність обстрілів повʼязана з ротацією ворожого війська лівобережжі. росія поповнила свої сили, які до цього розбили наші ЗСУ. Знищать і цих, але треба трошки почекати. Дорогі херсонці, будь ласка, у найближчі кілька днів будьте максимально обережні! Терористи криють вогнем усе місто і обстріли продовжуватимуться, — розповів у зверненні голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
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