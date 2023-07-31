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Ракурс
Четверо погибших – россияне продолжают обстреливать Херсон

Четверо погибших — россияне продолжают обстреливать Херсон (ВИДЕО)

31 июл 2023, 18:27
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31 липня росіяни вбили чотирьох людей у Херсоні, обстрілюючи житлові квартали. Влада просить зайвий раз не виходити на вулиці.


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Станом на зараз відомо також про 17 поранених. Наймолодшій травмованій — 16 років.

Серед постраждалих — четверо волонтерів та неповнолітній хлопчик.

Сьогодні ворог бив по житлових кварталах — найбільше постраждали Корабельний район та центральна частина міста.

Поранення отримали й волонтери громадської організації, які допомагали херсонцям оговтатися після затоплення. Серед постраждалих і комунальник з Кіровоградщини. З усіма працюють медики.

Серед загиблих — працівник комунального підприємства.

Інтенсивність обстрілів повʼязана з ротацією ворожого війська лівобережжі. росія поповнила свої сили, які до цього розбили наші ЗСУ. Знищать і цих, але треба трошки почекати. Дорогі херсонці, будь ласка, у найближчі кілька днів будьте максимально обережні! Терористи криють вогнем усе місто і обстріли продовжуватимуться, — розповів у зверненні голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Источник: Ракурс


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