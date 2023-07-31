Росіяни продовжують обстрілювати Херсон

https://racurs.ua/ua/n185690-chetvero-zagyblyh-za-den-rosiyany-prodovjuut-obstriluvaty-herson-video.html

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31 липня росіяни вбили чотирьох людей у Херсоні, обстрілюючи житлові квартали. Влада просить зайвий раз не виходити на вулиці.

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Станом на зараз відомо також про 17 поранених. Наймолодшій травмованій — 16 років.

Серед постраждалих — четверо волонтерів та неповнолітній хлопчик.

Сьогодні ворог бив по житлових кварталах — найбільше постраждали Корабельний район та центральна частина міста.

Поранення отримали й волонтери громадської організації, які допомагали херсонцям оговтатися після затоплення. Серед постраждалих і комунальник з Кіровоградщини. З усіма працюють медики.

Серед загиблих — працівник комунального підприємства.