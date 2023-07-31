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Росіяни продовжують обстрілювати Херсон
Четверо загиблих за день — росіяни продовжують обстрілювати Херсон (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185690-chetvero-zagyblyh-za-den-rosiyany-prodovjuut-obstriluvaty-herson-video.htmlРакурс
31 липня росіяни вбили чотирьох людей у Херсоні, обстрілюючи житлові квартали. Влада просить зайвий раз не виходити на вулиці.
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Станом на зараз відомо також про 17 поранених. Наймолодшій травмованій — 16 років.
Серед постраждалих — четверо волонтерів та неповнолітній хлопчик.
Сьогодні ворог бив по житлових кварталах — найбільше постраждали Корабельний район та центральна частина міста.
Поранення отримали й волонтери громадської організації, які допомагали херсонцям оговтатися після затоплення. Серед постраждалих і комунальник з Кіровоградщини. З усіма працюють медики.
Серед загиблих — працівник комунального підприємства.
Інтенсивність обстрілів повʼязана з ротацією ворожого війська лівобережжі. росія поповнила свої сили, які до цього розбили наші ЗСУ. Знищать і цих, але треба трошки почекати. Дорогі херсонці, будь ласка, у найближчі кілька днів будьте максимально обережні! Терористи криють вогнем усе місто і обстріли продовжуватимуться, — розповів у зверненні голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
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