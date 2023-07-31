США примут участие в саммите по Украине – Госдеп

https://racurs.ua/n185704-ssha-primut-uchastie-v-sammite-po-ukraine-gosdep.html

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Офіційні особи США візьмуть участь у мирних переговорах щодо України, які пройдуть у Саудівській Аравії.

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Про це повідомив 31 липня на брифінгу представник Держдепартаменту Меттью Міллер.

Я можу підтвердити, що там будуть офіційні американські особи. Я не готовий поки що говорити про те, хто саме поїде, але ви можете розраховувати, що скоро ми про це повідомимо, — заявив він.

Про плани провести саміт у Саудівській Аравії в суботу написала газета Wall Street Journal, пізніше українська влада підтвердила цю інформацію.

За даними видання, зустріч відбудеться у Джидді 5−6 серпня. Саудівська Аравія та Україна запросили на неї близько 30 країн, зокрема найбільші держави ЄС, США, а також Індію, Бразилію, Індонезію, Єгипет, Мексику, Чилі та Замбію.

росію на саміт не покликали, оскільки його головною темою стане українська формула миру, яка передбачає неприйнятну для Москви вимогу про звільнення окупованих територій.