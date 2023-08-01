беларусь хочет заключить с Ираном соглашение о производстве «Шахедов» – ISW

https://racurs.ua/n185708-belarus-hochet-zakluchit-s-iranom-soglashenie-o-proizvodstve-shahedov-isw.html

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Підконтрольна росії білорусь прагне укласти військовий контракт з Іраном на виробництво дронів-камікадзе типу «Шахед» на своїй території.

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Про це йдеться у звіті американського «Інституту вивчення війни» (ISW).

Міністр оборони білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін прибув до Ірану 31 липня та зустрівся з міністром оборони Ірану бригадним генералом Мохаммадом Реза Аштиані, щоб підписати меморандум про взаєморозуміння та двосторонній план військового співробітництва на 2023 рік.

Хренін і Аштиані, ймовірно, обговорювали питання продажу озброєнь під час своєї зустрічі. білорусь, можливо, також намагалася укласти угоду про виробництво іранських безпілотників «Шахед» на території білорусі після перших повідомлень про те, що Іран намагався переобладнати завод у Гомельській області на завод з виробництва «Шахедів», — йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, Тегеран і Мінськ підписали план військового співробітництва на поточний рік, а також меморандум про взаєморозуміння між оборонними відомствами.