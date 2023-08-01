Цена российской нефти Urals превысила введенный Западом потолок

https://racurs.ua/n185727-cena-rossiyskoy-nefti-urals-prevysila-vvedennyy-zapadom-potolok.html

Ракурс

У липні середня ціна російської марки нафти Urals склала понад 64 дол. за барель. Це вище за стелю в 60 дол., встановлену країнами Заходу після російського вторгнення в Україну.

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Ціна на нафту марки Brent у цей період була трохи вищою за 80 дол. за барель. Знижка на російську нафту таким чином склала близько 20 дол. (25%). Після введення нафтового ембарго та стелі цін на нафту знижка досягала і 40%, але навесні почала знижуватися.

Саме тоді в ЗМІ з’явилися перші повідомлення про тіньовий флот танкерів, який створила росія в основному зі старих танкерів — так російська влада намагалася обійти обмеження, запроваджені країнами Заходу.

Стеля цін на нафту передбачала, що західні компанії не зможуть перевозити або страхувати російську нафту, якщо вона продається за ціною понад 60 дол.

На початку липня вона таки подолала цей рівень, писало агентство Bloomberg з посиланням на дані аналітичної компанії Argus. У публікації агентства це було названо «своєрідною перемогою» росії — фактично вона за допомогою тіньового флоту змогла подолати залежність від західних страхових та транспортних компаній.

Але агентство пише і про нові проблеми. Одним з основних покупців російської нафти стала Індія. І індійські банки, як пише Bloomberg, побоюються вторинних санкцій і вимагають від нафтопереробних компаній документи, які підтверджують, що нафту вони купили за ціною, нижчою від стелі — інакше платежі не проводять.

росія, щоб підтримати ціни на свою нафту, кілька місяців тому оголосила про скорочення видобутку. Економісти зазначають, що постачання російської нафти в липні продовжило падати, причому значною мірою це відбувається за рахунок портів Приморська та Мурманська, звідки нафта якраз іде до Індії.

Поки що зростання цін не призвело до поліпшення ситуації з бюджетом росії. У січні-червні нафтогазові доходи були на 47% нижчими, ніж у той же період 2022 року. Дефіцит бюджету у своїй становив майже 2,6 трлн рублів.

Раніше Bloomberg повідомляв, що Індія веде переговори з традиційними експортерами нафти з Близького Сходу щодо збільшення закупівель, оскільки, за словами представника індійського уряду, через подорожчання російський імпорт втрачає цінову перевагу.

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена готова посилити роботу із західними торговими домами, страховиками і власниками танкерів, щоб нагадати їм про необхідність дотримуватися встановленого G7 граничного рівня цін на російську нафту.