Россияне массово жгут свои военкоматы

https://racurs.ua/n185734-rossiyane-massovo-jgut-svoi-voenkomaty-video.html

Ракурс

У росії відбулося ще щонайменше дві спроби підпалу військкоматів за останню добу.

.

Таким чином, з вихідних було скоєно щонайменше 17 нападів.

ЗМІ повідомляють про невдалі спроби підпалу військкоматів в Улан-Уде (там 31 липня чоловік і жінка закидали коктейлями Молотова вхід до будівлі на вулиці Каландарішвілі) — і в Казані.

Про другий випадок поки що повідомило лише видання «Татмедіа». За його даними, у вівторок, 1 серпня, було затримано 30-річну жінку, яка жбурнула коктейль Молотова в «УАЗ Патріот» військкома, припаркований біля будівлі військкомату на вулиці Лукіна. Автомобіль не спалахнув, а порушницю затримали на місці.

Спробували підпалити російських військових і в Санкт-Петербурзі.

Портал також повідомив про спробу підпалу в Нижньокамську, якщо ця інформація підтвердиться, це стане 18 нападом.

Такої масштабної хвилі атак на військкомати, як зараз, не було відтоді, як у вересні 2022 року було оголошено мобілізацію.

Однак цього разу напади здійснюють, вочевидь, не противники війни, а жертви телефонних шахраїв.

Один зі сценаріїв, що повторюються, виглядає так: невідомі дзвонять жертві (часто самотній або літній людині) і повідомляють, що від його імені намагаються взяти кредит або зняти гроші.

Щоб завадити цьому або «покарати» банк, йому пропонують облити будівлю банку (за вказаною адресою виявляється військкомат) запальною рідиною, зробленою з підручних матеріалів.