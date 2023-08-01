Исландия первой из стран Европы закрыла посольство в Москве

https://racurs.ua/n185737-islandiya-pervoy-iz-stran-evropy-zakryla-posolstvo-v-moskve.html

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Ісландія першою з країн Європи закрила посольство в Москві.

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Про це сьогодні повідомили у МЗС країни.

Від сьогодні діяльність посольства Ісландії у Москві припинено. Рішення не є розривом дипломатичних відносин із росією, — заявили там.

Рішення про закриття представництва було ухвалено ще у червні. Тоді в Рейк’явіку заявили, що економічні, культурні та політичні зв’язки з рф досягли «історичного мінімуму».

Посольство Ісландії в Москві також відповідало за роботу з громадянами Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану. Посольство знаходилося у центрі Москви.

У липні агенція Франс Прес опублікувала кадри того, як із суміжної будівлі знімають прапор Ісландії.

Оголошення про майбутнє закриття диппредставництва було зроблено 9 червня.

Нинішня ситуація просто не дозволяє невеликій зовнішньополітичній службі Ісландії утримувати посольство в росії, — заявила тоді міністр закордонних справ Ісландії Тордіс Кольбрун Гюльфадоттір.

Наступного дня російська влада заявила, що це рішення «неминуче викличе реакцію у відповідь».

У вівторок Ісландія також оголосила, що збільшує свою присутність в Україні. Ісландія не має посольства в Києві, тому дипломати використовуватимуть приміщення диппредставництва Литви в українській столиці.