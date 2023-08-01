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Ракурс
Взрывы вблизи Севастополя - местные пишут о возможных попаданиях в склады россиян

Взрывы вблизи Севастополя — местные пишут о возможных попаданиях в склады россиян (ФОТО, ВИДЕО)

1 авг 2023, 19:16
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В районі окупованого Севастополя пролунали вибухи. Місцеві пабліки пишуть про ймовірні влучання у склади росіян.


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Окупаційний губернатор міста заявив, що в районі гори Кара-Коба збили безпілотник, який при падінні підпалив траву та чагарники.

Російські пабліки пишуть, що вибухи було чутно в Севастополі, Бахчисарайському районі та Інкермані. «Крым.Реалии» пишуть, що один із вибухів пролунав поблизу селища Сахарна Головка — там розташована ТЕЦ та чотири склади армії росії.

Ресурс «Кримський вітер» також припускає, що вибух був на Севастопольській ТЕЦ.

Осінтер Status-6 геолокував місце вибуху як військову частину 63876-Р — арсенал 758 логістичного центру Чорноморського флоту.

Источник: Ракурс


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