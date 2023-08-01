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Взрывы вблизи Севастополя - местные пишут о возможных попаданиях в склады россиян
Взрывы вблизи Севастополя — местные пишут о возможных попаданиях в склады россиян (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n185738-vzryvy-vblizi-sevastopolya-mestnye-pishut-o-vozmojnyh-popadaniyah-v-sklady-rossiyan-foto-video.htmlРакурс
В районі окупованого Севастополя пролунали вибухи. Місцеві пабліки пишуть про ймовірні влучання у склади росіян.
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Окупаційний губернатор міста заявив, що в районі гори Кара-Коба збили безпілотник, який при падінні підпалив траву та чагарники.
Російські пабліки пишуть, що вибухи було чутно в Севастополі, Бахчисарайському районі та Інкермані. «Крым.Реалии» пишуть, що один із вибухів пролунав поблизу селища Сахарна Головка — там розташована ТЕЦ та чотири склади армії росії.
Ресурс «Кримський вітер» також припускає, що вибух був на Севастопольській ТЕЦ.
Осінтер Status-6 геолокував місце вибуху як військову частину 63876-Р — арсенал 758 логістичного центру Чорноморського флоту.
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