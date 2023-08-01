Белорусские военные вертолеты залетели на малой высоте вглубь территории Польши на 3 км

https://racurs.ua/n185743-belorusskie-voennye-vertolety-zaleteli-vglub-territorii-polshi-na-3-km.html

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Два білоруські гелікоптери, які проводили навчання поблизу кордону, порушили повітряний простір Польщі.

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У відповідь на цей інцидент польський міністр оборони віддав наказ збільшити кількість військових на кордоні та розгорнути там додаткові сили й засоби, зокрема бойові гелікоптери.

Про ситуацію вже повідомили НАТО, а тимчасового повіреного у справах білорусі викличуть до МЗС Польщі для пояснень.

Білоруська сторона попередила польську про майбутні навчальні польоти вздовж кордону, повідомили в польському Міноборони.

З гелікоптерів на малій висоті неможливо не помітити кордон з контрольними смугами, а з польського боку — високим муром.

Міноборони білорусі відхрестилось від заяв Варшави про порушення двома гелікоптерами повітряного простору Польщі.

Білоруське міністерство вважає, що твердження про порушення повітряного простору Польщі потрібні Варшаві для «чергового виправдання нарощування сил і засобів біля білоруського кордону».