Білоруські військові гелікоптери залетіли на малій висоті вглиб території Польщі на 3 км

https://racurs.ua/ua/n185743-biloruski-viyskovi-gelikoptery-zaletily-na-maliy-vysoti-vglyb-terytoriyi-polschi-na-3-km.html

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Два білоруські гелікоптери, які проводили навчання поблизу кордону, порушили повітряний простір Польщі.

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У відповідь на цей інцидент польський міністр оборони віддав наказ збільшити кількість військових на кордоні та розгорнути там додаткові сили й засоби, зокрема бойові гелікоптери.

Про ситуацію вже повідомили НАТО, а тимчасового повіреного у справах білорусі викличуть до МЗС Польщі для пояснень.

Білоруська сторона попередила польську про майбутні навчальні польоти вздовж кордону, повідомили в польському Міноборони.

З гелікоптерів на малій висоті неможливо не помітити кордон з контрольними смугами, а з польського боку — високим муром.

Це означає, що міг бути запланований заліт — можливо, репетиція висадки диверсійної групи. Це провокація, яка може мати наслідки для польсько-білоруських відносин.

У цей час Олександр Лукашенко відвідував білоруське селище Біловежський, буквально за пару десятків кілометрів від польського містечка Біловежа по інший бік кордону.

Польський OSINT-дослідник Twitter/@SluzbyiObywatel реконструював маршрут порушення повітряного простору за фото- та відеоматеріалами.

Білоруська сторона попередила польську про майбутні навчальні польоти вздовж кордону, повідомили в польському Міноборони.

Ciekawa historia. Od rana napływają informacje o dwóch białoruskich śmigłowcach nad Białowieżą. Budziło to wątpliwości. Pojawiło się jednak więcej zdjęć, które jednoznacznie wskazują na demonstracyjny przelot BY Mi-24 i Mi-8 nad ter. Polski. MON zaprzecza «to nie miało miejsca». pic.twitter.com/SSyCENqx8k — SluzbyiObywatel. pl (@SluzbyiObywatel) August 1, 2023

Міноборони білорусі відхрестилось від заяв Варшави про порушення двома гелікоптерами повітряного простору Польщі.

Білоруське міністерство вважає, що твердження про порушення повітряного простору Польщі потрібні Варшаві для «чергового виправдання нарощування сил і засобів біля білоруського кордону».