США ще не затвердили план навчання українських пілотів на F-16 - CNN

https://racurs.ua/ua/n185742-ssha-sche-ne-zatverdyly-plan-navchannya-ukrayinskyh-pilotiv-na-f-16-cnn.html

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США все ще чекають від європейських чиновників остаточного плану підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

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Про це повідомляє телекомпанія CNN із посиланням на офіційних осіб, знайомих із цим питанням. Перед тим, як програма навчання почне діяти, США повинні її затвердити.

Навчання планувалося розпочати у серпні, проте все ще необхідно опрацювати низку найважливіших деталей. Також поки що неясно, які країни нададуть F-16 для навчання і для самої України після завершення тренувань. Передача літаків Україні вимагатиме окремого дозволу США.

Співрозмовники CNN повідомили, що США все ще вирішують, чи направляти американських пілотів для навчання українців, але жодних рішень не буде ухвалено доти, доки не буде затверджено остаточний план навчання.

Сам курс передбачається провести у Данії та Румунії за сприяння Нідерландів, Бельгії, Канади, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Швеції та Британії, повідомили офіційні особи.

При цьому ключові деталі, включаючи дати, місце проведення та тривалість навчального курсу ще опрацьовуються, заявив минулого тижня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.