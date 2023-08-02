Россияне запускали «шахеды» по Украине с трех направлений, ПВО сбила 23 БПЛА

У ніч на 2 серпня російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131.

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Пуски «шахедів» здійснювались із трьох напрямків — Курськ, Приморсько-Ахтарськ (рф), Чауда (Крим).

Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА.

Більшість «шахедів» знищено на Київщині та Одещині. На жаль, частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області. Щодо наслідків удару повідомлять місцеві адміністрації.

На атаку рашистів по портах відреагував президент Володимир Зеленський.

Російські терористи знову били по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці. Усі наші оперативні служби спрацювали ефективно. Світ має реагувати. Коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори — це загроза всім на всіх континентах. росію можна й треба зупинити, — написав глава держави.