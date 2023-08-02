ВСУ выбили россиян с позиций возле Авдеевки

https://racurs.ua/n185750-vsu-vybili-rossiyan-s-poziciy-vozle-avdeevki.html

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Українські війська вибили росіян з позицій біля Авдіївки.

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У ході ведення Силами оборони наступальних штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі південніше Авдіївки, — цитує речника Генерального штабу Збройних сил України Павла Ковальчука Military Media Center.

На Бахмутському напрямку українські військові продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут.

При цьому ворог «здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки, а також північно-західніше Курдюмівки», сказав речник.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках.