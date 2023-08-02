Госизмена Рабиновича — экснардепа заочно арестовали

https://racurs.ua/n185758-gosizmena-rabinovicha-eksnardepa-zaochno-arestovali.html

Ракурс

Печерський суд Києва 1 серпня задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань та обрав колишньому народному депутату від фракції нині забороненої в Україні партії ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляду тримання під вартою.

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26 липня колишньому нардепу було повідомлено про підозру у держзраді. Він розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн ЄС антиукраїнську пропагандистську інформацію.

Наразі політик переховується в Ізраїлі. Туди він виїхав на початку вторгнення. ДБР запросило в Ізраїлю правової допомоги. В Україні Рабіновичу загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Екснардеп виїхав з України ще на початку лютого 2022 року. Пізніше він підтвердив, що з того часу перебуває в Ізраїлі.