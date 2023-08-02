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Ракурс
Держзрада Рабіновича - екснардепа заочно заарештували

Держзрада Рабіновича — екснардепа заочно заарештували

2 сер 2023, 11:24
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Печерський суд Києва 1 серпня задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань та обрав колишньому народному депутату від фракції нині забороненої в Україні партії ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляду тримання під вартою.


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26 липня колишньому нардепу було повідомлено про підозру у держзраді. Він розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн ЄС антиукраїнську пропагандистську інформацію.

Наразі політик переховується в Ізраїлі. Туди він виїхав на початку вторгнення. ДБР запросило в Ізраїлю правової допомоги. В Україні Рабіновичу загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Екснардеп виїхав з України ще на початку лютого 2022 року. Пізніше він підтвердив, що з того часу перебуває в Ізраїлі.

Джерело: Ракурс


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